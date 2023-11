Une séance de discussion sur les soins primaires avec des représentants élus aborde la crise des soins de santé

Le mardi 7 novembre, une importante séance de discussion sur les soins primaires a réuni des médecins de famille, des infirmières praticiennes et des infirmiers praticiens, des cadres supérieurs et des représentants élus pour aborder la question urgente de la crise des soins primaires qui touche notre région. L’évènement était parrainé conjointement par les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry, le Conseil de développement social de Cornwall et de la région, l’Équipe Santé Ontario du Grand Fleuve, et l’Ontario Medical Association (OMA), dans le but commun de favoriser la collaboration et de trouver des solutions aux problèmes de soins de santé auxquels sont confrontées nos communautés.

Parmi les participants figuraient des députés fédéraux, dont Eric Duncan, ainsi que des maires et des hauts fonctionnaires représentant les gouvernements locaux des régions de Cornwall, SDG, et du canton de Russell. Malheureusement, un conflit d’horaire a empêché un représentant du Conseil mohawk d’Akwesasne de se joindre au groupe. Les députés provinciaux Nolan Quinn et Stéphane Sarrazin ont dû s’absenter en raison d’engagements antérieurs.

Les élus locaux ont fait part des préoccupations exprimées presque quotidiennement par leurs électeurs concernant le manque d’accès aux soins primaires. Ils ont également communiqué des informations sur les initiatives qui ont récemment permis d’attirer et de maintenir en poste des professionnels de la santé dans la région. Les médecins de famille et les infirmières praticiennes et infirmiers praticiens ont exprimé leur frustration face au manque d’accès aux services et au soutien pour leurs patients et leurs pratiques, qui pourraient leur permettre de servir davantage de personnes. Tous ont manifesté un vif intérêt pour une collaboration en vue de trouver des solutions.

L’Équipe Santé Ontario du Grand Fleuve a fait part d’un projet en cours, auquel participent de nombreux organismes de soins de santé, des municipalités locales, le Conseil de développement social et d’autres organismes, et qui vise à recruter collectivement et à maintenir en poste des travailleurs de la santé, leurs conjoints et leurs familles dans nos communautés. Tous les paliers de gouvernement ont été invités à participer activement à ce projet, puisque la réalisation de nos objectifs nécessitera un travail de collaboration.

En juin 2023, l’ESO du Grand Fleuve a soumis une proposition à Santé Ontario et au ministère de la Santé de l’Ontario dans le cadre d’un fonds de 30 millions de dollars destiné à soutenir les soins primaires. La proposition soulignait le besoin urgent dans la région de pourvoir 66 postes supplémentaires de médecins, d’infirmières praticiennes et d’infirmiers praticiens, de travailleurs en santé mentale, et d’autres professionnels de la santé. L’objectif principal est de veiller à ce que chaque résident ait accès à un fournisseur de soins primaires soutenu par une équipe de soins de santé complète, afin de remédier aux inégalités qui existent dans le système de soins primaires actuel. Il est important de noter que le ministère de la Santé n’a pas encore annoncé les propositions retenues pour ce financement.

Dre Marilyn Crabtree, médecin de famille et médecin en chef de l’ESO du Grand Fleuve, a fait part de son enthousiasme en déclarant : “Je suis ravie du nombre de politiciens, de médecins, d’infirmières praticiennes et d’infirmiers praticiens

qui ont pris le temps, malgré leur emploi du temps chargé, de se rencontrer et d’entamer une discussion sur la manière dont les soins primaires pourraient être repensés dans notre région. Nous sommes confrontés à une crise : 17 000 résidents de notre région n’ont pas accès aux soins primaires. Ce nombre pourrait doubler, voire tripler, d’ici 2027 si nous n’agissons pas rapidement pour recruter des médecins et des infirmières praticiennes et infirmiers praticiens afin de remplacer ceux qui approchent de la retraite. En unissant nos voix, nous pouvons militer en faveur de changements dans les politiques et le financement nécessaires pour que personne ne soit privé de soins.”

À l’issue d’une discussion ouverte et rigoureuse, les prochaines étapes ont été identifiées, incluant un plan visant à organiser des réunions avec les députés provinciaux de la région afin de les impliquer activement dans les efforts déployés pour redéfinir les soins primaires en équipe pour le XXIe siècle, de manière à répondre aux besoins des fournisseurs de soins de santé et des patients.

“Là où la santé et le bien-être de chaque personne comptent!” L’Équipe Santé Ontario du Grand Fleuve (ESO GF) est un regroupement de fournisseurs de services de santé et de services sociaux qui planifient et travaillent ensemble, en tant que grande équipe coordonnée, pour fournir des services et des soutiens intégrés qui répondent aux besoins en matière de santé des personnes qui veulent obtenir des soins dans la ville de Cornwall, les comtés unis de Stormont, de Dundas et Glengarry, Akwesasne, dans certaines parties du canton de Russell ainsi que du sud-est rural d’Ottawa.