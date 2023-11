Pop in this Weekend!

COUNTY MUSIC & DANCE at the Cornwall Township Lions Club on Nov. 11. Roast beef dinner served at 6 pm. Info: 613-936-3625.

SPAGHETTI SUPPER and bake sale at St. Thérèse on Sat., Nov 11 from 5-7:30 pm in the parish hall, 1304 Lisieux St. Tickets at the door. Info: Hélène 613-933-0664.

8TH ANNUAL CELTIC FIDDLE MASS at St. Anthony’s Church – Apple Hill Nov. 12 at 10:30 am. Everyone Welcome. There will be a lunch afterwards.

MOOSE LODGE EVENTS: Darts: Mon. 7pm, Tues.-Wed. 1 pm; Jamming 5:30 pm Thurs.; Fun Darts Fri. 7:30 pm. Located at 443 11th St. W.

CORNWALL SENIOR CITIZENS’ BRIDGE CLUB (age 50+) invites you to play Duplicate Bridge on Monday and Friday afternoons. 12:30 pm at the Benson Center. ACBL sanctioned Club. Info: Lorna at 613-931-1283.

CORNWALL WESLEYAN CHURCH Sunday Morning Worship Service 10am. Konnect Kids 4-12 years. Nursery avail. Info. 613-936-9166 or cornwallwesleyan@gamil.com or www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

SEAWAY FIBROMYALGIA GROUP. Aqua Fitness Group @ Cornwall Aquatic Center every Tuesdays & Friday’s from 12 pm – 1Pm. Info: Judy 613-330-0588; Leona 613-931-2874; Denise 613-938-3615; Theresa 613-662-8713

CORNWALL TOWNSHIP LIONS CLUB Bonville. Breakfast every Sunday 8-noon. Info: Roly 613-932-9396.

ROYAL CANADIAN LEGION FISH AND CHIPS. Every Friday from 4:30-6:30. Take out or eat in. Order: 613-933-2362.

MUSIQUE ET DANSE DU COMTÉ au Lions Club du canton de Cornwall le 11 novembre. Un dîner au rosbif sera servi à 18 h. Renseignements : 613-936-3625.

Souper de SPAGHETTI et vente de pâtisseries à Sainte-Thérèse le samedi 11 novembre de 17 h à 19 h 30 dans la salle paroissiale, 1304, rue Lisieux. Info : Hélène 613-933-0664.

8e MESSE ANNUELLE DE FIDELES CELTIQUES à l’église St-Antoine – Apple Hill le 12 novembre à 10 h 30. Tout le monde est le bienvenu. Il y aura un déjeuner par la suite.

ACTIVITÉS DE LA LOGE DE L’ORIGNAL : Fléchettes : Lundi 19 h, mardi et mercredi 13 h ; Jamming jeudi 17 h 30 ; Fun Darts vendredi 19 h 30. Situé au 443 11th St. W.

CORNWALL SENIOR CITIZENS’ BRIDGE CLUB (50 ans et plus) vous invite à jouer au bridge en duplicate les lundis et vendredis après-midi. 12h30 au Benson Center. Club sanctionné par l’ACBL. Info : Lorna au 613-931-1283.

ÉGLISE CORNWALL WESLEYAN CHURCH Service religieux du dimanche matin à 10 h. Konnect Kids 4-12 ans. Nursery disponible. Info. 613-936-9166 ou cornwallwesleyan@gamil.com ou www.cornwallwesleyanchurch.on.ca

GROUPE DE FIBROMYALGIE DE LA VOIE MARITIME. Aqua Fitness Group @ Cornwall Aquatic Center tous les mardis et vendredis de 12 h à 13 h. Info : Judy 613-330-0588 ; Leona 613-931-2874 ; Denise 613-938-3615 ; Theresa 613-662-8713.

CLUB DES LIONS DE CORNWALL TOWNSHIP Bonville. Petit déjeuner tous les dimanches de 8 à midi. Info : Roly 613-932-9396.

LÉGION ROYALE CANADIENNE FISH AND CHIPS. Tous les vendredis de 16 h 30 à 18 h 30. À emporter ou à manger sur place. Commande : 613-933-2362.